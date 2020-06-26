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В тверском «Кванториуме» проходят «Инженерные каникулы» в дистанционном формате

В тверском «Кванториуме» проходят «Инженерные каникулы» в дистанционном формате

В детском технопарке «Кванториум» Тверской области в онлайн-формате реализуется программа для школьников в возрасте от 7 до 17 лет «Инженерные каникулы», сообщает Министерство образования Тверской области.

Ребята пробуют себя в роли изобретателей, определяют траекторию своего дальнейшего развития.

«Инженерные каникулы» – двухнедельный интенсив, который совмещает в себе разный формат обучения. Это виртуальные экскурсии, онлайн-обзоры, соревнования, конкурсы, интеллектуальные разминки.

Программа предполагает вовлечение ребят в активную игровую и проектную деятельность. Под руководством компетентных наставников технопарка кванторианцы узнают о современных трендах и проблемах развития научно-инженерных областей.

Для младших школьников работает Детский интеллектуальный клуб. Ребята знакомятся с тремя дисциплинами: шахматами, английским языком и математикой.
Кванторианцы постарше погружаются в мир инженерных технологий, придумывают и воплощают проекты.

Для создания особой атмосферы интеллектуального отдыха к «Инженерным каникулам» подключился практически весь коллектив детского технопарка «Кванториум». Сотрудники читают лекции, проводят инженерные квизы, мастер-классы и физические эксперименты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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