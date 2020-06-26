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В участковых избиркомах уточнили 12 тысяч записей

В участковых избиркомах уточнили 12 тысяч записейФото: АГН «Москва»

В участковых избирательных комиссиях в результате сверки было уточнено 12 тысяч записей. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, передает агентство «Москва».

«Участковой комиссией провели работу по проверке регистра электронных голосующих — 1,05 миллиона — и списка голосующих на участках. В результате этой работы мы внесли в списки голосующих 12 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование», — сказал он.

Также Ермолов отметил, что среди них не было ни одного, кто получил бюллетень на участке по месту жительства. «Подобную сверку будем проводить еще раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе и 12 537 будут обеспечены контролем. Соответственно все, кто записался на электронное голосование, будут обеспечены системой дополнительного контроля», — заявил он, добавив, что система не допускает двойного голосования.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подавляющее большинство обращений, которые проверяет Центральная избирательная комиссия — это фейки и часто инсценировки. По ее словам, по последним данным, в ЦИК поступило свыше 900 обращений по разного рода вопросам. «И среди них нет ни одной, подчеркиваю сейчас, в ЦИК не поступило ни одной жалобы, которая требовала бы нашей реакции», — отметила Памфилова.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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