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В Украине введут новые виды контроля на дорогах

В Украине введут новые виды контроля на дорогах
Законопроект о повышении штрафа за превышение скорости подготовили в МВД. Об этом заявил замглавы ведомства Антон Геращенко.
Согласно проекту закона, штрафы для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч, могут достигать 3400 грн. При этом на данный момент если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении десяти дней он должен заплатить 127,5 гривень, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Кроме того, Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - подчеркнул чиновник.
Наконец, с 1 июля в Украине запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Напомним, что на дорогах Украины появится круглосуточный весовой контроль. Министр инфраструктуры анонсировал запуск по всей Украине 40 стационарных весовых комплексов на дорогах.

Также сообщалось, что в Украине появится сеть "умных дорог". Дороги будут оборудовать интеллектуальными системами, повышающими безопасность и эффективное управление транспортными потоками.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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