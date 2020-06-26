В Украине введут новые виды контроля на дорогах

Анастасия Иванова

Законопроект о повышении штрафа за превышение скорости подготовили в МВД. Об этом заявил замглавы ведомства Антон Геращенко.Согласно проекту закона, штрафы для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч, могут достигать 3400 грн. При этом на данный момент если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении десяти дней он должен заплатить 127,5 гривень, если более 50 км/ч - 510 гривен.Кроме того, Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было как Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода."Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - подчеркнул чиновник.Наконец, с 1 июля в Украине запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.Напомним, что на дорогах Украины появится круглосуточный весовой контроль. Министр инфраструктуры анонсировал запуск по всей Украине 40 стационарных весовых комплексов на дорогах.Также сообщалось, что в Украине появится сеть "умных дорог". Дороги будут оборудовать интеллектуальными системами, повышающими безопасность и эффективное управление транспортными потоками.