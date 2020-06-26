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В Украине запустили мобильное предложение, позволяющее водителям "стучать" друг на друга и на этом зарабатывать

В Украине запустили мобильное предложение, позволяющее водителям "стучать" друг на друга и на этом зарабатывать

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине разработали мобильное приложение для водителей, чтобы анонимно докладывать в полицию о нарушителях дорожного движения. За выявленного лихача или пьяного за рулем авторы приложения обещают 20% от суммы штрафа, который позже будет наложен на нарушителя. Такая система должна дополнить уже работающую на дорогах систему фото- и видеофиксации нарушений.

Как сообщают разработчики на своем YouTube-канале, приложение DashcamUa работает на смартфоне, постоянно снимая короткие 30-секундные видео. Если в эти 30 секунд нарушения правил не произошло, поверх записываются следующие 30 секунд и так по циклу. Если же на дороге произошло что-то достойное внимания полиции, необходимо кликнуть по экрану телефона, видео будет записано в постоянную память и его можно отправлять на проверку.

Информирование о нарушителях правил проводится анонимно. Администраторы приложения обещают, что возьмут на себя труд переслать отснятый ролик в полицию.

На втором этапе предполагается, что DashcamUa позволит ускорить прибытие к месту аварии спасательных служб и врачей. С помощью того же приложения можно передать координаты места ДТП.

Напомним, на следующий день после того, как на дорогах установили камеры, был зафиксирован антирекорд. По трассе Киев — Харьков водитель мчался со скоростью 210 километров в час. Еще один водитель за день 11 раз нарушил правила.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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