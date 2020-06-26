В ВДЦ «Орленок» стартует первая летняя смена

Лидия Мартынова

1 июля Всероссийский детский центр «Орленок» откроет летний сезон 2020 года: сюда приедут 1768 ребят из Краснодарского края и Республики Адыгея, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора длительность смены сократится до двух недель, заезд детей будет проводиться в один день.

Изменения ожидаются и в образовательной программе: мероприятия будут рассчитаны на детей одного отряда или группы, вместо аудиторных занятий пройдут игры на свежем воздухе, а вместо выездных мероприятий – туристические походы по территории «Орленка».

В рамках смены также состоится торжественное празднование 60-летия Всероссийского детского центра: программу можно будет увидеть в социальных сетях Всероссийского детского центра, а в каждом отряде пройдут торжественные мероприятия с участием ребят и вожатых.

Большое внимание будет уделяться соблюдению режима дезинфекции всех помещений детских лагерей с применением средств по вирусному режиму как перед заездом детей, так и в период их пребывания в лагере. Для этого в полном объеме закуплены необходимые средства защиты, антисептики и лекарства. Соблюдение масочно-перчаточного режима станет обязательным для всего медицинского персонала, сотрудников блока питания и автобазы.

Всероссийский детский центр «Орленок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

В течение года здесь отдыхают и оздоравливаются более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.