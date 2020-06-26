Во сколько обойдется отдых в здравницах Белокурихи

Влада Некрасова

В Алтайском крае возобновили работу санаторные учреждения Белокурихи. Пока загрузка объектов небольшая, но в регионе рассчитывают на отложенный спрос. Во сколько обойдется санаторный отдых на Алтае, рассказали туроператоры.

СРЕДНЯЯ ЗАГРУЗКА АЛТАЙСКИХ ЗДРАВНИЦ – 13%

В городе-курорте Белокуриха открылись все санатории. По информации управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, прием туристов ведут 15 объектов, за исключением детского санатория - он закрыт до особого распоряжения. Всего в Алтайском крае возобновлена деятельность 18 санаторно-курортных организаций, в которых отдыхают более 700 человек. Средняя загрузка в здравницах составляет 13%.

В Белокурихе рассчитывают, что ситуация с загрузкой стабилизируется в июле и августе, в том числе благодаря закрытым границам и отложенному спросу.

Ежегодно санаторные учреждения алтайского курорта принимают порядка 200 тыс. туристов. По прогнозам властей, в этом году турпоток на курорт упадет на 30%. За два месяца вынужденного простоя санатории потеряли 35 тыс. человек.

Отметим, что сейчас принимать туристов в Алтайском крае могут только санатории с медицинской лицензией: деятельность других объектов размещения и туристического показа приостановлена до 2 июля.

ЕСТЬ ЗАЯВКИ НА АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ

По оценкам туроператоров, спрос на туры в Белокуриху восстановится в течение нескольких месяцев – по мере снятия ограничений по всей стране и в зависимости от интенсивности возобновления межрегионального авиасообщения.

По информации специалистов туроператора TUI Россия, спрос на санаторный отдых в алтайской здравнице сохранялся даже в период карантина, в приоритете у туристов были заезды в июле-августе, а также сентябре. Представители туроператора добавили, что около 80% спроса на туры в алтайский регион приходится как раз на санатории курорта Белокуриха. В основном на оздоровление едут люди в возрасте 35+. Чаще всего это семейные пары и одиночки.

Как отметили в пресс-службе туроператора ANEX Tour, после пандемии ожидается рост спроса на лечебные и оздоровительные туры, и такие заявки на август и сентябрь, в том числе, есть и на заезды в Белокуриху.

ЦЕНЫ НА САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ НА АЛТАЙСКОМ КУРОРТЕ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

Прокомментировали представители туроператорских компаний и стоимость санаторного отдыха в алтайской здравнице. Как подчеркнули в TUI Россия, цены на размещение по договорам туроператора не изменились. «Отдых в июне и июле стабилен в своей ценовой категории, в сентябре и октябре цена идет на снижение», - сообщили в ANEX Tour. Информацию о ценовом «статус-кво» подтвердили и эксперты Ассоциации оздоровительного отдыха (АОТ). По их данным, стоимость отдыха в Белокурихе в летние месяцы не меняется, а в сентябре цены снижаются на 15-20%.

По информации TUI Россия, в Белокурихе высоким сезоном считается период с мая по сентябрь. Стоимость санаторно-курортной путевки, включающей в себя проживание с 3-х разовым питанием и лечением, в этот период стартует от 3780 р. на человека при двухместном размещении.

По данным ANEX Tour, в июне тур с перелетом, 3-х разовым питанием, проживанием и оздоровлением начинается от 86 тыс. р. на двоих на 7 ночей (санаторий Центросоюза). Тур без перелета на тех же условиях обойдется в 55 тыс. р. Цены на отдых в июле сопоставимы с июньскими прайсами.