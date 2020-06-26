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Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель

Во Владивостоке из-за ливня затопило улицы и сошел сель
Ливень во Владивостоке привел к многочисленным подтоплениям на улицах города, на одном участке дороги сошел сель.

Затяжные дожди идут в Приморье с вечера субботы, 20 июня. В пятницу осадки усилились. Синоптики распространили штормовое предупреждение из-за ливней на 26—27 июня.

Местные жители в соцсетях выкладывают фото и видео подтоплений. Так, в низине на улице Космонавтов вода почти полностью закрывает колеса припаркованных машин. На улице Ладыгина с косогора на дорогу сошел грунт, он частично перекрывает одну полосу. В центре города в низине у стадиона "Динамо" вода доходит машинам до середины колеса, из люка ливневой канализации бурлит поток.

В мэрии Владивостока сообщили, что также подтопило улицы Иманская, Маковского и Космонавтов, район стадиона "Авангард", а также торгового центра "Зеленый остров". "Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. В связи с этим просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными во время непогоды", - говорится в сообщении.


Яковлевском районе ограничен из-за переливов дороги после дождей. На ряде рек бассейна Уссури вода поднялась на 1,8 метра, по данным синоптиков, рост уровня воды продолжится.
# Россия
По материалам: ria.ru

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