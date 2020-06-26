Володин возложил цветы к памятнику Примакова на Новодевичьем кладбище

Влада Некрасова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в День памяти Евгения Примакова возложил цветы к его памятнику на Новодевичьем кладбище Москвы, сообщила пресс-служба палаты.

«Пять лет нет рядом с нами Евгения Максимовича. Он посвятил свою жизнь нашей стране, ее гражданам. Делал все для того, чтобы Россия была сильной», — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Евгений Примаков был человеком с широкой душой и добрым сердцем, но он становился как скала, когда нужно было отстаивать интересы нашей Родины. «В самые тяжелые в новейшей истории страны годы он не боялся брать на себя ответственность», — подчеркнул Председатель Госдумы.

По словам Володина, «сегодня крайне важно сохранить профессиональное и творческое наследие Евгения Максимовича Примакова, на осмысление которого, всем нам потребуется еще не один год».