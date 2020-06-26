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Воссоздано лицо человека из древнего погребения в Швеции

Воссоздано лицо человека из древнего погребения в Швеции

Археолог и скульптор Оскар Нильссон (Oscar Nilsson) по поручению музея в шведском городе Мотала провел лицевую реконструкцию по черепу, найденному недалеко от города в неолитическом погребении.

Неолитический памятник Каналъюрден (Kanaljorden) был раскопан археологами в 2009–2014 годах. Более семи тысяч лет назад в этом месте было небольшое, меньше метра глубиной, озеро, окруженное тростниковым болотом. Тогдашние обитатели этих мест соорудили на дне озера площадку из плотно уложенных камней, а затем погрузили на нее останки людей, животных и различные предметы. Археологи нашли орудия из камня, кости и рога, например, наконечники гарпунов и копий. Были найдены кости как минимум девяти взрослых людей и сочлененный скелет новорожденного ребенка. Также на каменной площадке находились кости нескольких видов животных: кабанов, медведей, оленей, барсуков, косуль, лосей. Возраст находок — от 7500 до 8000 лет.

Все найденные черепа взрослых людей не имеют нижней челюсти (у черепов животных челюсти сохранены). На семи черепах сохранились следы травм, нанесенных тупым предметом, в том числе у четырех — мелкие и зажившие травмы в верхней части черепа, а у двух — множественные раны на затылке. На некоторых костях тела есть следы воздействия острым орудием, возможно, посмертные. Схожие следы имеются на костях животных.

Два черепа были насажены на деревянные шесты. Один из них имеет длину 47 сантиметров, свободный конец заострен. Второй был сломан, и его остатки были обнаружены внутри черепа только в лаборатории. Также при раскопках были найдены несколько сотен деревянных шестов. Предполагается, что некоторые из них использовались для насаживания останков в ритуальных целях, а другие составляли ограду.

Оскар Нильссон выбрал для реконструкции один из двух черепов, насаженных на шесты. Обладатель черепа, которому ученые дали имя Людвиг, был, как показывает анализ ДНК, светлокожим и голубоглазым. Нильссон сделал компьютерную томографию черепа и напечатал 3D-копию, которую использовал в качестве основы для реконструкции мышечных тканей. Размеры отсутствующей нижней челюсти он рассчитал по пропорциям черепа.

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По материалам: polit.ru

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