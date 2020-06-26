ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу

Вадим Карасев

Андерс ТегнеллФото: Frankie Fouganthin / Wikimedia

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл, выступивший за отказ от строгих ограничений из-за пандемии коронавируса в пользу стратегии массового иммунитета, обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в неверном истолковании данных по заболеваемости инфекцией в стране. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам специалиста, ВОЗ включила Швецию в список 11 стран с «опасным возрождением» заболеваемости, неверно истолковав данные. Он назвал это «полным недоразумением» и объяснил, что всплеск числа случаев заражения за последнюю неделю связан с более тщательным тестированием населения, в то время как число госпитализаций и смертей от коронавируса в целом по стране снижается, что свидетельствует не об ухудшении ситуации в Швеции, а о спаде эпидемии. Тегнелл добавил, что официальные лица ВОЗ не контактировали со шведскими властями по этому вопросу.

При этом он подчеркнул, что такое ошибочное истолкование данных может нанести удар по Швеции на фоне обсуждаемого сейчас вопроса о снятии ограничений на путешествия для европейцев.

Отказ Швеции от введения жестких ограничительный мир из-за пандемии стал темой международных дискуссий. В стране на сегодняшний день в общей сложности зафиксировано 68 390 случаев заболевания COVID-19, скончались 5 230 пациентов. Это выше показателей других стран Северной Европы, однако шведской экономике в первом полугодии удалось даже показать рост.

По данным Университета Джона Хопкинса, к утру пятницы, 26 июня, общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло 9 588 717 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 179,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 488 842 инфицированных, 4,82 миллиона человек выздоровели.