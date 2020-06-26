ВОЗ опасается за ситуацию с Covid-19 в ЕС: события ночи 26 июня — EADaily

Лидия Мартынова

Рост числа новых случаев коронавируса впервые за несколько недель зафиксирован в Европе, неутешительная динамика последние две недели наблюдается в 30 странах. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Если не остановить начавшийся процесс, то он вновь подтолкнет системы здравоохранения этих европейских стран «к краю пропасти», заявил представитель организации.

«Арепливир», который является аналогом изобретенного в Японии препарата «Фавипиравир», применяющийся для лечения новой коронавирусной инфекции, получил одобрение Минздрава РФ. Препарат в ходе клинических исследований показал эффективность при лечении новой коронавирусной инфекции в 90% случаев.

В США число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 может превышать 20 млн, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд. По словам чиновника, в настоящий момент официально коронавирус выявили у 2,3 млн человек, но в реальности цифры могут быть в десять раз больше.

Работать с демократами в США сложнее, чем иметь дело с Россией, Китаем и КНДР. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, американские демократы «в гораздо большей степени безрассудные, и на самом деле они немного сумасшедшие».

Украина может вернуть Крым, так как Россия «не способна» сейчас финансировать полуостров, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Фельдшер командного пункта одной из частей ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, которая на параде в Калининграде потеряла туфлю, но не сбила строй, награждена медалью. Девушка получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.