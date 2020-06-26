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Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло

Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал в своем Instagram, какой продукт стоит исключить из рациона для профилактики рака. По мнению специалиста, канцерогенными свойствами обладает рафинированное подсолнечное масло.

Как отметил доктор, в его семье от этого продукта давно отказались, заменив его оливковым. Подсолнечное же масло вредно по нескольким причинам.

Во-первых, в процессе рафинации используются гексан и бензин, следы которых остаются в масле. Во-вторых, высокие температуры при жарке на сковороде меняют состав продукта полностью. В нем образуются канцерогены, которые попадают в пищу, а затем в организм человека.

В-третьих, в рафинированном масле очень много трансжиров, которые имеют накопительный эффект и приводят к возникновению онкологии и других серьезных заболеваний.

Иван Карасев посоветовал выкинуть подсолнечное масло, заменив его оливковым. Оно более полезно, так как содержит антиоксиданты, препятствующие развитию рака и замедляющему его на ранней стадии.

Но, по мнению врача, жарить не следует даже на оливковом масле, хотя оно и не окисляется при высокой температуре, как подсолнечное. Для жарки лучше всего иметь хорошую посуду со специальным покрытием. На ней можно жарить совсем без масла.

Напомним, подсолнечное масло считается традиционным для России продуктом и занимает первое место по уровню потребления среди всех масел. Его популярность объясняется доступностью и низкой ценой. Однако в последние годы наметилась тенденция к замене подсолнечного масла другими более полезными маслами.

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По материалам: u-f.ru

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