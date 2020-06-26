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Все регионы готовы к проведению ЕГЭ – Кравцов

Все регионы готовы к проведению ЕГЭ – Кравцов

Для проведения ЕГЭ принята вся нормативная база и утверждено расписание экзаменов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на совещании в режиме видео-конференц-связи с заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой.

Сергей Кравцов информировал, что «все регионы готовы к проведению ЕГЭ». «В отношении сдачи ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный год», – сказал он.

Министр подчеркнул, что на особом контроле находятся меры защиты здоровья всех участников, педагогов и организаторов, задействованных в ходе экзаменов. Вопросы неукоснительного соблюдения соответствующих требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом. Во время совещания также отмечалось, что усилить меры по защите здоровья участников и организаторов ЕГЭ помогут уже установленные в школах средства защиты для голосования 1 июля.

29 и 30 июня будет проходить пробный экзамен без участия школьников. Также 30 июня пройдет селекторное совещание с участием руководителей региональных органов управления образованием.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации весь предшествующий период – период подготовки к ЕГЭ – мы обеспечили учебно-консультационное сопровождение выпускников школ с использованием максимальных возможностей телевещания и с привлечением ведущих ИТ-компаний, организуя как на телевидении, так и в сети Интернет доступ к качественным занятиям и учебным материалам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам», – добавил глава Минпросвещения России.

Для мониторинга оперативной ситуации в дни проведения ЕГЭ Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит своих сотрудников в регионы.

Также министр сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах Российской Федерации выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. Таким образом, ЕГЭ будут сдавать только те, кому нужно поступать в вузы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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