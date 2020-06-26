Вся экономическая политика Зеленского — это набор не согласованных между собой действий, — Центр Разумкова

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В политической платформе Владимира Зеленского, который больше других президентов Украины старался изменить Конституцию, нет целостной концепции экономических реформ.

Как передает «Укринформ», об этом заявил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин во время презентации издания «Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты».

При этом, по его словам, есть много правильно поставленных задач. Все это приводит к тому, что экономическая политика превращается в набор спорадических и мало согласованных между собой действий.

«Но украинская экономика продемонстрировала свою живучесть благодаря целенаправленной работе самих украинцев», — Василий Юрчишин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что в Офисе Зеленского была необоснованно сконцентрирована власть, и что «у руля» оказались слабые и неопытные люди.