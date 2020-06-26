Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Введение электронного документооборота от компании «КвиДокс»

Организация документооборота на любом предприятии является очень ответственным фронтом работы, отнимающей огромное количество времени и человеческих ресурсов.

Но, благодаря современным технологиям стало возможно введение электронного документооборота с использованием цифровой подписи. Особенно актуальная электронная подпись при организации обмена сообщениями и документами. «КвиДокс» предлагает своим клиентам современное, инновационное решение по хранению, доставке и безопасному подтверждению любых сообщений в электронном виде.

Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 10 лет и за такой существенный промежуток времени смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентом.

Преимущества работы с «QuiDox»

Каждый клиент, обратившийся в компанию «QuiDox» с целью организации собственного документооборота с использованием электронных цифровых подписей, получают ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

  • Ключевые функции сервиса предоставляются клиентам абсолютно бесплатно. Именно таким образом вы сможете оценить все преимущества работы с ЭЦП.
  • Использование электронной подписи способствует радикальному снижению затрат, сокращая цепочку взаимодействия между участниками документооборота. Появляется свободное время и люди, постоянно обрабатывающие огромное количество документов.
  • Все участники системы могут получить доступ к документам по вашему желанию. Для этого достаточно посетить личный кабинет и выдать соответствующий доступ, используя для этого только на e-mail клиента как входной логин.
  • Использование электронной цифровой подписи на всех входящих документах предоставляется на безоплатной основе на протяжении всего времени эксплуатации программы.
  • Сервис «КвиДокс» позволяет принимать, отправлять и обрабатывать до нескольких тысяч документов в сутки, при этом с сортировкой и первичной обработкой сможет справиться даже один человек.

Больше информации о работе сервиса по ведению электронного документооборота вы сможете найти на официальной странице компании «КвиДокс» по адресу quidox.by. Помните, экономя время, затраченное на обработку документов, вы экономите свой бюджет.

# Бизнес

Последние новости

В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Как найти юридический адрес контрагента?
Как найти юридический адрес контрагента?
В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
Фунт стерлингов назвали валютой развивающейся страны
Фунт стерлингов назвали валютой развивающейся страны
Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру
Мэр Херсона поздравил горожан с бандеровским актом и присягой Гитлеру
Новая жизнь, новые правила: как изменить мир вокруг себя и почему так опасны сомнения
Новая жизнь, новые правила: как изменить мир вокруг себя и почему так
Введение электронного документооборота от компании «КвиДокс»
Введение электронного документооборота от компании «КвиДокс»
Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Сказал как есть. Саакашвили призвал Украину учиться у России
Сказал как есть. Саакашвили призвал Украину учиться у России
Культурный дайджест главного редактора: пикник на обочине
Культурный дайджест главного редактора: пикник на обочине
В Украине введут новые виды контроля на дорогах
В Украине введут новые виды контроля на дорогах
Каждый пятый житель России устал бояться коронавируса — исследование
Каждый пятый житель России устал бояться коронавируса — исследование

Топ на сегодня

Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни белых не важны"
Преподавателя Кембриджа повысили до профессора после слов "жизни
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом
В российском регионе заявили о нехватке врачей для борьбы с
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали недействительными
Бюллетени в урне, которую использовал Лобков, признали
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании
Путин: Нельзя допускать принудиловки и накрутки явки на голосовании

Еще по теме

Минтруд определил срок введения электронного кадрового документооборота
В Совете Федерации заработает центр электронного документооборота
Для чего используются системы электронного документооборота?
Развитие цифровой экономии обеспечит рост ВВП на 9 триллионов рублей