Введение электронного документооборота от компании «КвиДокс»

Роман Иванов

Организация документооборота на любом предприятии является очень ответственным фронтом работы, отнимающей огромное количество времени и человеческих ресурсов.

Но, благодаря современным технологиям стало возможно введение электронного документооборота с использованием цифровой подписи. Особенно актуальная электронная подпись при организации обмена сообщениями и документами. «КвиДокс» предлагает своим клиентам современное, инновационное решение по хранению, доставке и безопасному подтверждению любых сообщений в электронном виде.

Компания осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 10 лет и за такой существенный промежуток времени смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентом.

Преимущества работы с «QuiDox»

Каждый клиент, обратившийся в компанию «QuiDox» с целью организации собственного документооборота с использованием электронных цифровых подписей, получают ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

Ключевые функции сервиса предоставляются клиентам абсолютно бесплатно. Именно таким образом вы сможете оценить все преимущества работы с ЭЦП.

Использование электронной подписи способствует радикальному снижению затрат, сокращая цепочку взаимодействия между участниками документооборота. Появляется свободное время и люди, постоянно обрабатывающие огромное количество документов.

Все участники системы могут получить доступ к документам по вашему желанию. Для этого достаточно посетить личный кабинет и выдать соответствующий доступ, используя для этого только на e-mail клиента как входной логин.

Использование электронной цифровой подписи на всех входящих документах предоставляется на безоплатной основе на протяжении всего времени эксплуатации программы.

Сервис «КвиДокс» позволяет принимать, отправлять и обрабатывать до нескольких тысяч документов в сутки, при этом с сортировкой и первичной обработкой сможет справиться даже один человек.

Больше информации о работе сервиса по ведению электронного документооборота вы сможете найти на официальной странице компании «КвиДокс» по адресу quidox.by. Помните, экономя время, затраченное на обработку документов, вы экономите свой бюджет.