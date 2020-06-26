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Выяснена личность американского полицейского с татуировками "Россия" и "Хабаровск"

Выяснена личность американского полицейского с татуировками "Россия" и "Хабаровск"

В соцсетях раскрыли личность полицейского из США, "засветившегося" при охране акций протеста с татуировками "Россия" и "Хабаровск". Как выяснилось, он не имеет русских корней, но женат на россиянке.

Полицейским оказался житель Хьюстона Майкл Аскью. Судя по его страницам в соцсетях, в 2011 году он женился на россиянке по имени Анастасия. На обложке его профиля в Facebook – снимок Спасо-Преображенского собора в Хабаровске.

Вероятно, Аскью немного знает русский язык
Свадьба будущего полицейского

После публикации снимка российские журналисты поиронизировали насчет "руки Москвы" в американских протестах.

"Подписчики пишут, что, судя по когтистым лапам, там под рукавом может прятаться черная пантера (не путать с американскими неграми-леваками 60–70-х). А это может указывать на службу в морской пехоте. Значит, "-овск" может оказаться названием корабля. По мне, так лапы вполне могут быть и медвежьими", – написал, в частности, Александр Коц про фрагмент, оказавшийся частью слова "Хабаровск".

# Россия / Главные новости
По материалам: uposters.ru

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