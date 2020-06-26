Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Сегодня, 04:48 Влада Некрасова
Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов, соответствующая работа уже запущена Минэкономразвития РФ.
По материалам: ria.ru