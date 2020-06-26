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Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время

Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время
Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов, соответствующая работа уже запущена Минэкономразвития РФ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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