Зампредседателя ВЭБ: сокращать список моногородов сейчас не время

Влада Некрасова

Сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время, заявила в интервью РИА Новости зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов, соответствующая работа уже запущена Минэкономразвития РФ.