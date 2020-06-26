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Зеленский становится покровителем убийц — украинский конфликтолог

Зеленский становится покровителем убийц — украинский конфликтолог

Если бы сейчас на Украине прошли парламентские выборы, «Партия Шария» с большой вероятностью получила возможность стать парламентской партией. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя нападение на сторонника украинского политика Анатолия Шария.

ИА Newstes сообщало, что в ночь на 25 июня радикалами из «Нацкорпуса» в Харькове был жестоко избит местный активист «Партии Шария».

«Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», — сообщил Шарий в соцсетях.

На минувшей неделе «Партия Шария» устроила митинг в Киеве, участники акции пришли к офису президента Владимира Зеленского, затем к его дому, но президент не стал с ними говорить. За этой акцией последовали стычки националистов со сторонниками Шария в Киеве, а затем и в других городах произошли нападения радикалов на них.

Как отметил Михаил Погребинский, «Партия Шария» могла бы пройти в парламент, «они способны собирать своих сторонников, что беспрецедентно».

«За последние шесть лет только националисты собирали на улице большое количество людей со своей символикой», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на то, что Шарий напрямую не выдвигает обвинений.

«Он как бы метафорически говорит, что у администрации Зеленского появились свои убийцы. Это действительно надо воспринимать метафорически. Речь идет о том, что сознательно, не предпринимая никаких действий по укорачиванию рук этих наёмных убийц, украинских радикалов, президент фактически становится не просто их сообщником, а становится их покровителем», — сказал Погребинский

По его словам, офис президента должен отреагировать «и на сумасшедшую Третьякову, и на попытку убийства».

«Сейчас найдутся серьезные люди, которые захотят помочь в юридическом плане Шарию», — считает он.

Политический эксперт Владимир Джаралла относительно складывающейся ситуации отметил, что в политике случайностей не бывает — каждый политический шаг, каждый выпад в этой сфере — это всегда группа интересов. И, когда узнаешь, какая группа участвовала, то, сказал эксперт, становится ясно, кто за этим стоял.

«Здесь они оба почувствовали опасность: и для Авакова (глава МВД Арсен Аваков), и для Зеленского проект Шария является очень серьезной опасностью. Зеленский стремительно теряет свою популярность. Люди начинают приходить к выводу о том, что, к сожалению, они проголосовали за пустышку, они поддались самообману и проголосовали за надежду в условиях, когда ничего другого не было. Сейчас они видят, что эта политическая сила принципиально не отличается, кроме одного: она неспособна к каким-либо действиям», — сказал Джаралла.

Он тоже считает, что Шарий может приобрести союзников на политическом поле Украины.

«Но для начала он должен выйти из стадии, когда он объявил о своём проекте, и стать чем-то значимым. То есть, другими словами, создать организацию», — добавил он.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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