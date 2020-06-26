Зеленский становится покровителем убийц — украинский конфликтолог
Если бы сейчас на Украине прошли парламентские выборы, «Партия Шария» с большой вероятностью получила возможность стать парламентской партией. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя нападение на сторонника украинского политика Анатолия Шария.
ИА Newstes сообщало, что в ночь на 25 июня радикалами из «Нацкорпуса» в Харькове был жестоко избит местный активист «Партии Шария».
На минувшей неделе «Партия Шария» устроила митинг в Киеве, участники акции пришли к офису президента Владимира Зеленского, затем к его дому, но президент не стал с ними говорить. За этой акцией последовали стычки националистов со сторонниками Шария в Киеве, а затем и в других городах произошли нападения радикалов на них.
Как отметил Михаил Погребинский, «Партия Шария» могла бы пройти в парламент, «они способны собирать своих сторонников, что беспрецедентно».
Эксперт также обратил внимание на то, что Шарий напрямую не выдвигает обвинений.
По его словам, офис президента должен отреагировать «и на сумасшедшую Третьякову, и на попытку убийства».
Политический эксперт Владимир Джаралла относительно складывающейся ситуации отметил, что в политике случайностей не бывает — каждый политический шаг, каждый выпад в этой сфере — это всегда группа интересов. И, когда узнаешь, какая группа участвовала, то, сказал эксперт, становится ясно, кто за этим стоял.
Он тоже считает, что Шарий может приобрести союзников на политическом поле Украины.