Зеленский уволил пойманного на крупной взятке главу Кировоградской ОГА

Алексей Вольцев

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как сообщает Офис президента, такое решение принято из-за информации о взятках в Кировоградской ОГА.

«Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным», — заявил Зеленский во время поездки в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке родственника столичного чиновника.

Фото: Офис президента