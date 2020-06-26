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Зеленский уволил пойманного на крупной взятке главу Кировоградской ОГА

Зеленский уволил пойманного на крупной взятке главу Кировоградской ОГА

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Как сообщает Офис президента, такое решение принято из-за информации о взятках в Кировоградской ОГА.

«Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным», — заявил Зеленский во время поездки в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке родственника столичного чиновника.

Фото: Офис президента

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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