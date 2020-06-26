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Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме

Железняк прокомментировал слова Порошенко о Крыме
Российские власти уделяют внимание каждому региону страны, включая Крым, полуостров интенсивно развивается, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя слова экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" укрепить солидарность международного сообщества и "вернуть" Крым, поскольку Россия якобы "не способна" обеспечить финансирование полуострова.

"Экс-президенту Украины Порошенко очень важно сохранить свое присутствие в информационном поле. Для этого он использует традиционные темы украинской политики – возвращение Крыма и участие России в конфликте в Донбассе. Первое – невозможно, второе – чистая ложь, но это никогда не смущало украинских русофобов и тех, кто поддерживает антироссийский градус на Украине из-за рубежа", - цитирует Железняка его пресс-служба.


По его словам, остается удивляться богатству фантазии украинских политиков, которые неустанно ищут новые варианты для так называемого возвращения Крыма. Железняк добавил, что Порошенко может быть спокоен за ситуацию в Крыму: российские власти уделяют каждому региону страны, включая Крым, пристальное внимание.

# Политика
По материалам: ria.ru

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