Женский гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Вадим Карасев

Наступает июль, месяц ярких контрастов. Он будет опасным и одновременно прорывным периодом, но есть способ увенчать успехом любые начинания — заглянуть в астропрогноз и прочесть полезные советы астрологов.

Второй летний месяц начнется под знамением коридора затмений. Это говорит о том, что всем стоит быть осторожнее. Любые резкие перемены и спонтанные решения сейчас нежелательны, поскольку велики шансы, что они могут стать началом новых проблем. Лучше вообще отложить их до более спокойного времени, а эту неделю посвятить отдыху, планированию и духовным практикам.

Женщина-Овен

Влияние лунного затмения, которое другим принесет головную боль и проблемы, усилит энергетику женщин-Овнов. Это особенно касается тех, кто не боится новых перемен и открытий. Но астрологи все равно напоминают, что затмение — опасное явление, затмевающее разум, поэтому во всем нужно быть начеку: вполне возможно, что о себе напомнят внутренние страхи, которые собьют с верного пути. Стоит подумать о том, как избавиться от беспокойства и найти гармонию в душе. Вероятно, 5 июля потребуется усиленная работа над собой.

Женщина-Телец

Астрологи советуют обратить внимание на здоровье: именно на этой неделе оно может потребовать определенных усилий. Сейчас будет самое удачное время, чтобы сменить режим дня, поменять систему питания, отказаться от вредных привычек и основательно взяться за работу над своим телом. Желающим открыть для себя что-то новое выпадет отличная неделя для осуществления давней мечты: можно возобновить обучение, научиться новым умениям, восстановить забытые связи или приобрести новые навыки. Успехи не заставят себя ждать. Осталось преодолеть самое сложное — собственную инертность.

Женщина-Близнецы

Венера, покровительница женщин-Близнецов, вернулась к директному движению, поэтому ритм жизни может резко измениться: придется больше стараться, задерживаться на работе и воевать за свое право на отдых. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает приготовиться к непредвиденным сложностям там, где их меньше всего ждешь. Избежать раздражающих проблем поможет запасной план для самых важных дел. К счастью, по мере приближения затмения активность снижается, и к воскресенью жизнь вернется в прежнее русло. Но издержки недели могут дать о себе знать моральным опустошением, поэтому будет не лишним в конце недели восполнить запас сил.

Женщина-Рак

Начало недели по женскому гороскопу обещает быть богатым на рабочую суету: вероятно, что дела, о которых женщины-Раки забыли, снова напомнят о себе. Это может стать настоящим сюрпризом, но астрологи советуют не показывать своих эмоций — женской чувствительности не место в рабочих делах. Если получится сдержать себя и справиться со всеми возложенными обязательствами, то впоследствии это сыграет на руку: поможет продвинуться вверх по карьерной лестнице, получить признание начальства или приблизиться к процветанию. Не стоит забывать и о том, что всегда можно обратиться за помощью и советам к близким людям.

Женщина-Лев

Лунное затмение принесет Львицам немало переживаний. Исправить ситуацию реально, если не упускать собственную жизнь из-под контроля. На этой неделе важно отвечать на предложения, быть в курсе последних новостей и не оттягивать принятие решений. Промедление может стоит дорого, поэтому астрологи советуют провести эти 7 дней в боевой готовности и поиске новых возможностей, не фокусируя внимание на внешнем негативе. В ситуации кризиса на помощь придут женские радости, которые можно организовать самостоятельно: переписка с поклонником, романтические мелодрамы, вкусная еда, интересные хобби.

Женщина-Дева

Женщинам-Девам уходящий июнь может показаться окончанием старой жизни. Можно вдохновляться, заняться постановкой целей и планированием практических шагов. Очень важно подвести итоги последних месяцев, отпустить тех, с кем не по пути, и сделать ориентировку на свои желания. В день затмения, 5 июля, астрологи советуют остановиться и подумать: так ли несчастна прежняя жизнь, стоит ли разрушать ее до основания? Духовные практики, такие как медитация или созидательное мышление, окажут прекрасное воздействие на душевное и эмоциональное состояние, подсказав верный путь и правильное решение.

Женщина-Весы

Женщин-Весов последние дни июня порадуют счастливыми переменами в судьбе. Но чтобы заметить изменения к лучшему, важно не обращать внимания на людей, настроенных негативно, и не принимать их слова близко к сердцу. Привнести благоприятную энергию в свою жизнь поможет уборка жилого помещения: вместе с мусором удастся выбросить прошлые неудачи. Самый важный день недели — 5 июля. Астрологи обращают внимание на лунное затмение: в этот день нужно приложить значительные усилия. Успех ждет тех, кто сможет разобраться со своими желаниями и построить план на будущий месяц.

Женщина-Скорпион

На горизонте отчетливо выделяется влияние Марса, усиливающего ведущие качества женщин-Скорпионов. На волне энтузиазма и собственного превосходства можно ненароком потерять контроль над происходящим. Астрологи советуют не доверять важные поручения или личные тайны малознакомым людям или тому, кто уже подорвал доверие. Сейчас очень опасно делиться своими планами и желаниями с посторонними: есть риск нажить новых завистниц и прибавить себе дополнительных проблем как на работе, так и в личной жизни. Опираясь на собственные силы и возможности, можно не только достичь гораздо большего, но избежать неприятностей.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам на этой неделе звезды советуют всерьез подумать над тем образом жизни, который они ведут. Начало нового месяца может принести неожиданный срыв планов, но не стоит расстраиваться: перемены в дальнейшем обернутся на пользу. События будут развиваться сами собой, поэтому есть смысл переключить внимание на любимых и близких людей. В кругу родных будет не только комфортно, но и полезно: близкие люди окажут посильную помощь, вдохновят советом или личным примером. Влияние звезд также благоприятно для того, чтобы заняться своим здоровьем и провести процедуры, которые давно откладывались.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога звезды советуют обратить внимание на чувства других людей: например, вполне может оказаться, что неприятный коллега по работе просто не знает, как общаться с успешной и неприступной женщиной-Козерогом, а давняя подружка, которая неожиданно перестала звонить, слишком ранимо восприняла неосторожно брошенное слово. На этой неделе в цене умение читать между строк и замечать неочевидные, на первый взгляд, вещи. А в случае сомнений откровенный разговор может полностью изменить отношение к окружающим людям. Самое главное — не выяснять отношения 5 июля.

Женщина-Водолей

Пока остальные представительницы Зодиака воюют с обстоятельствами и негативным влиянием планет, женщинам-Водолеям можно спокойно наблюдать за тем, как все ситуации складываются в их пользу. События на этой неделе будут развиваться благополучно; правда, до ощутимых результатов еще далеко, поэтому можно подумать о своем тыле и заняться практикой энергетической защиты. Особенно это касается представительниц Водолея, которые в последние месяцы сталкивались с неприятностями в денежной и личной жизни. Им астрологи предлагают найти время для восстановления и укрепления энергетики.

Женщина-Рыбы

Женщин-Рыб ждет неделя, которая предоставит высокие шансы достичь не самую последнюю цель в жизни. И хотя до исполнения мечты всей жизни дело дойдет не у всех Рыб, приложить усилия для чего-то не менее важного точно стоит. Приятное воодушевление может перерасти во что-то большее и подарит давно ожидаемое счастье. Астрологи также предлагают вернуться к старым делам и проблемам, забытым планам и отложенным решениям. В ближайшие 7 дней их получится с легкостью разрешить и поставить долгожданную точку. Откладывать точно не стоит, так как начинается новый месяц, и в нем вряд ли будет место для незавершенных дел.