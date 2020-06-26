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Жители Ростовской области обругали губернатора за рост тарифов на услуги ЖКХ во время пандемии

Жители Ростовской области обругали губернатора за рост тарифов на услуги ЖКХ во время пандемии

Василий Голубев объявил о начале жатвы на своей странице в instagram, однако стал объектом жесткой критики за анонс на сайте Ростовской области об увеличении тарифов на ЖКХ. Один из пользователей Сети пишет, что ростовчане сидят без средств к существованию из-за трехмесячной самоизоляции и карантинных мер из-за пандемии. Однако ростовские власти вместо того, чтобы перенести индексацию тарифов на следующий год решили повысить их как обычно – с 1 июля.

«Президент всячески старается помоч людям, а Вы руки выкручиваете!!! Где же логика?», - орфография и пунктуация сохранены.

Подписчики в комментариях массово жалуются на работу коммунальщиков. У кого-то возникли проблемы с больничными листами людей в возрасте 65+. Ростовчане напоминают Василию Голубеву, что он собирается баллотироваться на пост главы региона в третий раз, и рост тарифов на ЖКХ вряд ли прибавят ему очков и популярности в народе.

Губернатор Ростовской области не первый раз критикуется жителями региона в социальной сети. Однако на критику подписчиков Голубев предпочитает не отвечать.

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По материалам: u-f.ru

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