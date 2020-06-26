Жители Ростовской области обругали губернатора за рост тарифов на услуги ЖКХ во время пандемии

Вадим Карасев

Василий Голубев объявил о начале жатвы на своей странице в instagram, однако стал объектом жесткой критики за анонс на сайте Ростовской области об увеличении тарифов на ЖКХ. Один из пользователей Сети пишет, что ростовчане сидят без средств к существованию из-за трехмесячной самоизоляции и карантинных мер из-за пандемии. Однако ростовские власти вместо того, чтобы перенести индексацию тарифов на следующий год решили повысить их как обычно – с 1 июля.

«Президент всячески старается помоч людям, а Вы руки выкручиваете!!! Где же логика?», - орфография и пунктуация сохранены.

Подписчики в комментариях массово жалуются на работу коммунальщиков. У кого-то возникли проблемы с больничными листами людей в возрасте 65+. Ростовчане напоминают Василию Голубеву, что он собирается баллотироваться на пост главы региона в третий раз, и рост тарифов на ЖКХ вряд ли прибавят ему очков и популярности в народе.

Губернатор Ростовской области не первый раз критикуется жителями региона в социальной сети. Однако на критику подписчиков Голубев предпочитает не отвечать.

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