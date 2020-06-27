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115 лет назад на броненосце «Потёмкин» началось восстание матросов

115 лет назад на броненосце «Потёмкин» началось восстание матросов

В разгар Первой русской революции, 27 (14) июня 1905 года, вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин Таврический». В это время он стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. 

Поводом для мятежа стала попытка начальства накормить матросов гнилым червивым мясом. Восставшие, во главе с Григорием Вакуленчуком и Афанасием Матюшенко кинулись на офицеров и начали кидать их за борт. В перестрелке Вакуленчук погиб. Его товарищи привели корабль в Одесский порт и устроили торжественное прощание с покойным товарищем. Несколько дней на броненосце развевался красный флаг. Его команда хотела поднять восстание на всем Черноморском флоте, но этого не получилось.

Чтобы подавить бунт, император Николай II направил против «Потёмкина» эскадру других черноморских военных судов, но те отказались стрелять по потёмкинцам. 

Не имея в достатке угля и продовольствия, корабль ушел к берегам Румынии и сдался в Констанце местным властям. Вскоре Румыния вернула судно России, а матросы остались за границей. Некоторые из них, в том числе Матюшенко попытались вернуться на родину, где были арестованы и казнены. В конце сентября 1905 года царское правительство переименовало мятежный броненосец в «Пантелеймон».

После февральской революции 1917 года кораблю вернули прежнее название, но вскоре присвоили имя «Борец за свободу». В мае 1918 года бывший «Потёмкин» был захвачен немецкими кайзеровскими войсками. Позднее он перешёл в руки белогвардейцев-деникинцев, а в канун прорыва в Крым Красной армии был взорван уходившими из Севастополя англо-французскими интервентами.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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