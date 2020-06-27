Адвокат Серебренникова обжалует приговор режиссеру

Вадим Карасев

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Адвокат режиссера и худрука театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова обжалует приговор. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Юрист Дмитрий Харитонов заявил, что планирует подать апелляцию. «Для меня приемлемым приговором был бы оправдательный», — отметил он.

Обвиненного в мошенничестве худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года условно, Алексей Малобродский — два года условно.

Ранее также сообщалось, что суд взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры России, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.