Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

Влада Некрасова

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море. Его слова приводит издание Stars and Stripes.

Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом "Калибр", который способен поразить "любую столицу Европы или Африки". Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.