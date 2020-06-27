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Авиакомпания S7 восстановила работу системы регистрации на рейсы

Авиакомпания S7 восстановила работу системы регистрации на рейсы
Работа системы регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 Airlines полностью восстановлена после сбоя, сообщила РИА Новости представитель компании.

"Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена", - сказала представитель.

Ранее представитель компании сообщила РИА Новости, что в системе регистрации на рейсы S7 произошел сбой, ожидаются задержки рейсов. Она также сообщила, что процесс регистрации переводится в локальную систему аэропортов.


Перевозчик рекомендовал пассажирам приезжать в аэропорт заранее.

# Россия
По материалам: ria.ru

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