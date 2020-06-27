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"Автодор" назвал стоимость строительства участка М11 в обход Твери

"Автодор" назвал стоимость строительства участка М11 в обход Твери
Последний недостроенный участок трассы М11 "Нева" в обход Твери будет стоить чуть больше 60 миллиардов рублей, но денег на это в бюджете по-прежнему нет, рассказал журналистам глава госкомпании "Автодор", в ведении которой находится дорога, Вячеслав Петушенко.

"Мы контракт заключили (на проектирование – ред.), две недели назад провели совещание с губернатором Тверской области Игорем Руденей, вехи поставили. Наша задача - до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году. (Нужно) чуть больше 60 миллиардов рублей", - сказал Петушенко.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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