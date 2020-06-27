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Без Джека Воробья. Марго Робби снимется в новой части "Пиратов"

Без Джека Воробья. Марго Робби снимется в новой части "Пиратов"
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части саги "Пираты Карибского моря", пишет "Москва 24" со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Сценаристом картины станет Кристина Ходсон, в роли продюсера заявлен Джерри Брукхаймер, ранее участвовавший в нескольких фильмах франшизы.

Сюжет фильма неизвестен, сообщается, что он станет отдельным произведением от объявленного ранее перезапуска франшизы. Фильм не будет спин-оффом франшизы с капитаном Джеком Воробьем в качестве главного героя. Предполагается, что за основу ленты создали возьмут полностью оригинальную историю с новыми персонажами.


сообщало, что для съемок сериала по "Властелину колец" ищут актеров.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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