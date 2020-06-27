Билли Айлиш внезапно отписалась от всех в Instagram

Влада Некрасова

Американская певица Билли Айлиш отписалась от всех пользователей в соцсети Instagram, в том числе брата Финнеаса О’Коннелла и кумира детства музыканта Джастина Бибера, сообщает ET Canada.

По информации издания, ранее Айлиш размещала пост (позже он был удален), в котором написала: "Если я подписана на человека, который однажды обидел вас, напишите мне в директ. Я сразу отпишусь от него и поддержу вас".

перестала читать комментарии в инстаграме, так как это "разрушало" ее жизнь. "Странно, чем круче ты что-то делаешь, тем больше людей ненавидят тебя", — пояснила тогда обладательница пяти премий "Грэмми".