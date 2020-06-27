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Билык, Ефросинина и Тина Кароль стали орденоносцами: Зеленский раздал награды ко Дню Конституции

Билык, Ефросинина и Тина Кароль стали орденоносцами: Зеленский раздал награды ко Дню Конституции

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград выдающимся украинцам. Как следует из текста указа, обнародованного на Официальном интернет-представительстве главы государства, награждение приурочено ко Дню Конституции.

Так, Орден князя Ярослава Мудрого V степени вручен в т. ч. генеральному директору агентства Интерфакс-Украина Александру Мартыненко, генеральному директору Никопольского завода ферросплавов Владимиру Куцине, главе Госфинмониторинга Игорю Черкасскому, директору Института электродинамики Нвциональной академии наук Украины (НАНУ) Александру Кириленко, директору Института проблем регистрации информации НАНУ Вячеслав Петрову и балерине Елене Филипьевой. Кроме того, посмертно Орденом награжден бурмистр польского города Александрув-Куявски Анджей Цесля.

Орден князя Ярослава Мудрого ІV степени присвоен вице-президенту Национального олимпийского комитета Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу, а Орден князя Ярослава Мудрого ІII степени — ректору Львовской политехники Юрию Бобалу.

Известная легкоатлетка Ольга Саладуха (в настоящее время — народный депутат от «Слуги народа») стала обладателем Ордена княгини Ольги І степени, а певицы Ирина Билык и Тина Кароль — Ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Орденом «За заслуги» І степени (посмертно) награждена бывший главный продюсер ТСН Елена Несмиян.

Также в списке награжденных — телеведущая канала «1+1» Алла Мазур — ей присвоен орден княгини Ольги ІІ степени, и телеведущая Мария Ефросинина — получила орден «За заслуги» ІІІ степени.

А вот эстрадный певец Арсен Мирзоян и популярный рэпер Алексей Потапенко (ПТП) стали заслуженными артистами Украины.

Напомним, ранее популярный шоумен Сергей Притула признался, что так и не получил орден от Зеленского.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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