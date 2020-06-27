Биография Анджелы Уайт: порноактриса и политический деятель в одном лице

Лидия Мартынова

Анджела Уайт- известное лицо в миро порноиндустрии. Тридцатипятилетняя брюнетка за свою долгую и успешную карьеру успелане только прославится, но и проявить себя различной деятельности. Развязная исексуальная дамочка особенно полюбилась поклонникам «клубнички» из-за своихпышных форм и огромной сексапильной груди. Дамочка в кадрах взрослого кино всегда выглядит роскошно, естественно исоблазнительно, вызывая неуёмней восторг зрителей.Рождение пышечки