Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер

Вадим Карасев

Звезда сериала "13 причин почему" стала международной посланницей марки L'Oréal Paris, Johnson & Johnson отказывается от производства и продажи кремов для осветления кожи, московские спортивные студии выходят из онлайна и приглашают потренироваться, а эксперты рассказывают, как восстановить фитнес-режим без вреда для здоровья. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Мэдди Зиглер выпустила коллекцию с Morphe Makeup, вдохновленную ее танцевальной карьерой

17-летняя танцовщица Мэдди Зиглер объединилась с бьюти-брендом Morphe для создания коллекции макияжа. Новинка будет доступна 25 июня на morphe.com (правда, в Россию, увы, доставки нет, ждем открытия границ...). Линия была вдохновлена танцами и эффектным мейком, который Зиглер носила на протяжении всей своей танцевальной карьеры.





Палитра теней для век состоит из 20 ярких оттенков в пастельных и неоновых тонах. Упаковку украшают рисунки самой Зиглер. В коллекцию также вошли наборы для губ и щек и блески. Все сочное, летнее и блестящее!

Кэтрин Лэнгфорд стала международной посланницей марки L'Oréal Paris

24-летняя Кэтрин Лэнгфорд, которая стала известна широкой публике благодаря роли Ханны Бейкер в сериале "13 причин почему", объявлена международной посланницей марки L'Oréal Paris. Актриса часто играет девушек с сильным характером. Но и за кадром юная звезда ничем не уступает своим героиням, активно освещая вопросы гендерного равенства и выступая за толерантность. Во время подготовки к роли Ханны она консультировалась с психиатром, который работал с подростками в рамках американской кампании по борьбе с сексуальным насилием It's On Us. Кэтрин также снялась в роли Леи в фильме о подростках ЛГБТК+ "С любовью, Саймон", который рассказывает о жизни лучшего друга Леи, Саймона, и его поисках себя.





Мы уверены, что впереди Кэтрин ждет еще больший успех. Юная, прекрасная актриса, которая вдохновляет людей поверить в себя. Кэтрин — идеальная посланница марки, воплощающая наш главный манифест: "Мы все этого достойны", — сказала Дельфин Вигье-Овас, международный президент марки L'Oréal Paris.

Мои ровесники не должны бояться быть собой: именно это придает нам красоту и уникальность. Когда знаешь, что достоин этого, то живешь по-настоящему полной жизнью. Расширение прав и возможностей всегда имело для меня исключительное значение, и я очень благодарна за то, что стала частью этой замечательной и вдохновляющей команды посланниц марки,

— прокомментировала Лэнгфорд.

Johnson & Johnson отказывается от производства и продажи кремов для осветления кожи

Johnson & Johnson объявил, что больше не будет продавать продукты для осветления кожи. Выпуск продукции Neutrogena's Fine Fairness и Clear Fairness от Clean & Clear (она продавалась в Азии и на Ближнем Востоке) прекращается.





Примеру последовала и компания Unilever. Ее представители проведут ребрендинг средств, направленных на осветление кожи Fair & Lovely. Линейка критиковалась за пропаганду стереотипов, что светлая кожа более привлекательна.

Индийское подразделение мирового косметического гиганта заявило, что оно решило убрать слово Fair из названия бренда.





Мы понимаем, что использование слов "белый" и "светлый" предполагает единый идеал красоты, который, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему,

— сказала представитель компании Санни Джейн.

Наряду с изменением названия, Unilever взяла на себя обязательство изменить рекламу и упаковку средств бренда Fair & Lovely. Вместо того чтобы продвигать продукты для осветления кожи, марка сосредоточится на продуктах для сияния кожи.

Fair & Lovely уже давно подвергается критике. За последние две недели более 13 000 человек подписали петицию, призывающую Unilever прекратить продажу продуктов Fair & Lovely.

Дискриминация, основанная на цвете вашей кожи, является видом расизма, затрагивающего сегодня миллионы людей,

— считают многие.

ZARYAD.studio выходит из онлайна и приглашает влюблённых в сайкл и другие виды тренинга в родную студию на Бадаевском_

ZARYAD.studio выходит из онлайна и приглашает влюбленных в сайкл в студию на Бадаевском

Уже в эту субботу, 27 июня, ZARYAD.studio открывает свои двери и ждет всех истосковавшихся по групповым тренировкам на заезды под зажигательную музыку, на функциональные тренировки, растяжку и йогу.

В студии приняты все необходимые меры по обеспечению комфортных условий для тренировок в сложившейся ситуации: проведена полная профессиональная дезинфекция студии, увеличен перерыв между тренировками, пространство студии зонировано для соблюдения безопасной дистанции согласно нормам — как в залах групповых программ, так и в раздевалках и зоне ресепшн, обработаны все байки и оборудование для тренировок, а система вентиляции будет, как и раньше, 4 раза в час менять весь воздух в помещениях.









Возвращаемся в фитнес-клубы: как восстановить режим тренировок без вреда для здоровья

Эпидемиологическая обстановка улучшается, ограничения постепенно снимаются — и это значит, что соображения безопасности и соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора позволяют нам вернуться в любимые клубы и наконец-то встретиться со своими тренерами и фитнес-друзьями офлайн.





С чего начать возвращение к тренировкам, чтобы не навредить себе? Полезными советами по восстановлению режима делится Юлия Маленчук, эксперт направления групповых программ X-Fit в России. Кто-то последние три месяца карантина приноровился к онлайн-тренировкам, кто-то, самоизолировавшись на даче, заменил фитнес работами в огороде, ну а некоторые провели это время "в режиме ожидания".





Желая наверстать упущенное, скинуть лишние килограммы и быстро вернуть прежнюю форму, можно переоценить свои силы и переборщить с нагрузкой, перегрузив отвыкший от тренировок опорно-двигательный аппарат. Как результат — риск получить травму.

Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Первые занятия в фитнес-клубе должны быть направлены на восстановление подвижности суставов, улучшение гибкости и тренировку умения контролировать свое тело. Если не было регулярных нагрузок, то утратился навык правильного движения – его нужно возвращать. Хорошо решают эту задачу тренировки направления Body&Mind — пилатес, йога, стретчинг и их комбинации. Делая акцент на упражнениях с весом собственного тела, они тренируют мышцы, ответственные за поддержание положения тела в пространстве, координацию и баланс, что очень важно после перерыва в занятиях,

— объясняет Ирина Троска, директор по фитнесу X-Fit в России.

Обязательно включите в тренировочную программу кардио. Три месяца в условиях ограниченной подвижности негативно сказались на состоянии сердечно-сосудистой системы. 30—40 минут ходьбы по дорожке или занятия на эллиптическом тренажере на невысоком пульсе три раза в неделю помогут восстановить эластичность сосудов, помогут сердцу начать активно работать и просто создадут дополнительные энерготраты.





Даже если до карантинных ограничений вы отдавали предпочтение высокоинтенсивным тренировкам или занимались с тяжелыми весами, первые 2—3 недели должны быть довольно легкими. Не пытайтесь сразу же вернуться к привычным нагрузкам — на первое время стоит снизить рабочие веса и общий тренировочный объем минимум на 30—40% от некогда привычного. Чтобы безопасно войти в прежний режим и вернуться к своим нагрузкам, понадобится полтора-два месяца.





Главное правило — не "пороть горячку". Начинайте с мягких тренировок 2—3 раза в неделю, наращивая нагрузку аккуратно и постепенно. Действуйте плавно и последовательно, прислушивайтесь к своему организму и будьте терпеливы.

Привести волосы в порядок после самоизоляции: пробуем экспресс-услуги

Поскольку салоны красоты постепенно начинают открываться, компания L'Oréal разработала руководство для парикмахеров по соблюдению правил гигиены с целью предупреждения распространения COVID-19 с учетом рекомендаций ВОЗ. А L'Oreal Professionnel представил ряд экспресс-услуг, наиболее востребованных после периода самоизоляции. Каждая из них займет не больше часа и будет выполнена с соблюдением всех мер безопасности.





Задача: обновление цвета Решение: окрашивание La FrenchВремя: 20—60 минут

Это техника, благодаря которой окрашивание приобретает глубину и "многомерность". В работе может использоваться любой краситель, но наиболее классный "акварельный" эффект дает новый Majirel.





Задача: обновление сложного окрашивания, включая корниРешение: окрашивание La French BalayageВремя: 50—60 минут

В стандартных условиях на обновление окрашивания в технике балаяж может потребоваться несколько часов, но с помощью новых технологий это удается сделать в разы быстрее. Игра света и оттенков создает трендовый рельефный "рисунок", желтизна уходит, переход от отросших корней сглаживается.





Задача: восстановление волосРешение: "паротерапия"Время: 20—60 минут

Стандартный уход становится в разы эффективнее благодаря стайлеру Steampod 3.0. Тепловое воздействие паром "запечатывает" питательные вещества в структуре волос, и активные вещества проникают глубже.