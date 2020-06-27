Блогер из Китая определил закуски с русским "прямодушием"

Анастасия Иванова

. Блогер из Китая в очередном обзоре перечислил особенности русской кухни, также он представил популярные блюда и деликатесы, вкус которых сложно забыть. Об этом сообщает РИА Новости.

"Большая часть жителей страны проживает в западной части Европы. Поэтому культура питания в России находится под большим влиянием европейской культуры", – отметил блогер.

Также он определил некоторые особенности русской кухни: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд.

Китая.

"Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", – настаивает блогер.

По его мнению, насыщенным вкусом обладает гуляш. Данное блюдо хорошо сочетается с вином и отражает "прямодушие" русского народа.

"Основными ингредиентами являются говяжья грудинка, картофель, помидор, морковь и лук, приправляется блюдо томатным соусом, луком и чесноком", – рассказал блогер.

Легендой русской кухни автор считает московский борщ. Он напомнил, что этот суп родом с Украины и выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом.

"Это блюдо очень популярно в Китае. В шанхайской кухне даже постепенно сформировалась особая разновидность борща", – поделился автор.

Помимо этого, он отметил "пришедшие из Китая" русские пельмени, позаимствованное у восточно-европейских народов сало, а также богатый выбор черного и белого хлеба с разными начинками.

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