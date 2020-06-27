Британское посольство в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Анастасия Иванова

Сотрудники посольства Великобритании в Москве вывесили на территории своего диппредставительства радужный флаг ЛГБТ.

Как сообщается 27 июня в Telegram-аккаунте дипмиссии, акция направлена на поддержку представителей данного сообщества, с целью защиты «их прав и свобод».

«ЛГБТ-люди не требуют для себя особых привилегий, они просят лишь о достойном и уважительном отношении к себе и предоставлении им тех же прав, которые имеют остальные люди. Поэтому мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность», — говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что для поднятия флага имеется и вполне конкретный повод — в июне отмечается 50 лет со дня первого прайд-парада, который прошел в Нью-Йорке в 1970 году.

«Сегодня в посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод», — пояснили в дипмиссии.

Напомним, что 25 июня подобную акцию провела и американская дипмиссия в Москве. На это отреагировали в Кремле — там подчеркнули, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.

Позднее ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США и сейчас он там не висит.

Ранее ИА Newstes сообщало, что В Киеве ЛГБТ-активисты снабдили «Родину мать» флагом своего сообщества в рамках акции под названием «Мать поймет и поддержит». Эффект был достигнут оригинальным способом — участники акции запустили дрон с радужным полотнищем.