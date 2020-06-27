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Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию

Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полициюФото: Игорь Иванко / агентство «Москва»

Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова подала заявление в полицию на экс-супруга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам актрисы, Башаров «перешел уже все границы», поскольку «ходил по передачам и, используя СМИ, распространял информацию, состоящую из 90 процентов лжи», поэтому теперь должен понести ответственность за сказанное и содеянное. «Пускай теперь разбираются соответствующие органы», — резюмировала Архарова.

Если суд признает артиста виновным, ему грозят исправительные работы и штраф в один миллион рублей, отмечает издание. Кроме того, параллельно ведется расследование по заявлению телеведущей Оксаны Пушкиной, публично попросившей полицию разобраться, почему Башаров рассказывает на телевидении о том, как бил своих жен, и не несет за это наказание.

Ранее Марат Башаров в телешоу «Секрет на миллион» признался, что избивал бывших жен, объяснив свои действия взрывным характером. После этого в Сети была опубликована петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России. Позже его дочь Амели выступила в поддержку отца, заявив, что его «поливают грязью не за правдивую историю».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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