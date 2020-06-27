CD Projekt RED выпустили новый трейлер Cyberpunk 2077

Вадим Карасев

Польский разработчик видеоигр CD Projekt RED выложил в сеть новый трейлер Cyberpunk 2077. Сообщается, что игра выйдет на консоли и ПК уже в ноябре текущего года.

В ролике, длящемся несколько минут, показаны сюжетные моменты, происходящие в начале прохождения. Зрителю покажут некоторые игровые заставки и геймплейные элементы игры. По словам разработчиков, трейлер призван познакомить зрителей с историей игрового мира и механиками геймплея. Также описание к ролику содержит пометку, что в трейлере будут представлены основные персонажи.

Известно, что игроку будет предложено познакомится с мегаполисом будущего Night City. В проекте приняли участие некоторые популярные актёры.

Как сообщают интернет издания, за авторством CD Projekt RED также вышло видео длительностью 30 минут, в котором разработчики выразили своё мнение о грядущем выпуске своего долгожданного проекта Cyberpunk 2077. Помимо этого, в видео содержится описание ранее неизвестных деталей игры.