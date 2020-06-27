Чистая кухня, значит в доме хорошая хозяйка

Анастасия Иванова

Чистота на кухне говорит о том, что хозяйка хорошая. Существует множество советов, как сделать кухню чище и красивей. Об этом и поговорим, мы подобрали самые действенные советы для домохозяек. Они помогут вам в короткие сроки убрать кухню чисто и потратив минимум усилий.

Небольшой пластиковый контейнер может сильно вам помочь при уборке. Возьмите его и сложите в него все самое необходимое для уборки. Вам не придется постоянно возвращаться на кухню за моющим, за губкой и так далее.

Чтобы при уборке не становилось грязно на кухне, пока вы убираете спальню, нужно навести порядок там, где у вас хранятся средства для уборки. Разложите все по полочкам, на крючки повесьте губки и полотенца. Тогда вы будете знать где у вас что. Порядок должен быть везде.

Если вы решили помыть газовую плиту, но под рукой нет моющего средства — выход есть. В этом вам поможет обычный мыльный раствор и спирт. Такая смесь прекрасно справится даже со старыми загрязнениями.

Если у вас потерся любимый диван. То скрыть царапины поможет обычный обувной крем. Потрите и подождите, пока он впитается.





Часто арка двери может испортиться, например, пока заносили мебель и поцарапали его. Скрыть царапины может грецкий орех. Натрите поврежденную поверхность ядром ореха. Царапины исчезнут на глазах.

Чистота должна быть не только на кухне, но и во всем доме. Отдельное предпочтение следует отдать утюгу, стиральной машине, холодильнику и многим другим приборам постоянного пользования.

Часто случается, что мы сжигаем вещь, пока гладим. На утюге остается остаток пригорелого материала. Убрать его с подошвы утюга не так-то легко. Но нам поможет соль. Нагрейте утюг и прогладьте соль.

Убрать запах из холодильника поможет хлеб. Вымойте холодильник и туда положите горбушку хлеба. Хлеб впитает все запахи. Так же избавится от неприятного запаха, поможет сода. Насыпьте соды в рюмочку и поставьте в холодильник. Избавитесь не только от запаха, но и уберет лишнюю влагу.

Вымыть микроволновку может помочь содовый раствор. В пол литра воды добавляем 3 ложки соды и ставим на разогрев. Вода начнет испаряться и оседать на стенах печи, а значит, размягчит старый нагар. Убрать грязь можно. Просто протерев губкой.

Вот такие простые советы помогут сэкономить ваше время. Чистота гарантирована. Когда в доме чисто и настроение другое.