Что пишут в Телеграме: 26 июня

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор постов популярных телеграм-каналов о событиях 26 июня.

Малек Дудаков в своем авторском канале подвел очередные итоги "культурной революции" в США. В Вашингтоне набирает силу движение за снос памятника Аврааму Линкольну и стоящему перед ним на коленях освобожденному рабу. Активистов не устраивает уничижительная для афроамериканцев композиция монумента, созданного, кстати, на пожертвования бывших рабов. Потомки коренных народов Америки потребовали уничтожить гору Рашмор, на которой высечен знаменитый барельеф с изображением лиц четырех президентов США. Претензии к памятнику возникли из-за того, что он вместе с горой расположен на исконно индейской земле, а при изображенных на барельефе президентах проходили "карательные операции против индейских племен". В Окленде ликвидировали школьную полицию, которая следила за порядком в учебных заведениях. В Миннеаполисе жители придумали флешмоб — не вызывать полицию в случае угрозы. Теперь жалуются на наркоманов и грабежи.



Канал "Толкователь" заинтересовался историей эксперимента по одомашниванию лисиц, который в 60-70-х организовал академик Дмитрий Беляев. В рамках исследования удалось за несколько поколений вывести животных, у которых изменились не только внешность и повадки, но даже сезон брачного периода. По итогам эксперимента была впервые выдвинута концепция дестабилизирующего отбора, на основе которой появилась гипотеза, что шимпанзе можно аналогичным образом превратить в человека всего лишь за 300 лет вместо нескольких тысяч веков, которые понадобились природе.

Канал "Рука рынка" приводит данные по доходности российских акций за последние 10 лет. Для некоторых компаний показатель превысил 1000%, а у ПАО "Казаньоргсинтез" он достиг рекордных 2667%.

Канал "Без комментариев" приводит слова Александра Лукашенко о возможных изменениях конституции Белоруссии.

Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора.

"Газпром" определился с суммой дивидендов за 2019 год — по 15,24 руб. за акцию. Всего акционеры получат 360,78 млрд рублей. Однако следующей выплаты может и не быть, сообщает канал "Дело-труба", поскольку компания в 2020-м работает в минус из-за падения цен на газ и в первом квартале получила убытки в размере 306 млрд рублей.

Владимир Потанин попал на очередную обложку журнала Forbes. Как отмечает канал "Нержавейка", время для публикации пиарщики президента "Норникеля" выбрали максимально неудачное — по всей видимости, обложка утверждалась до экологической катастрофы в Норильске и "теперь выглядит артефактом из другого времени".

На фоне обострения ситуации на границе Китая и Индии канал "Китайская угроза" опубликовал эпизод из индийского фильма, в котором всего несколько солдат армии Индии героически уничтожают толпы китайский военных. Однако авторы канала уверены, что в реальной жизни у индийской армии нет шансов в противостоянии против Китая, а если дойдет до ядерного конфликта, то победителей в нем не будет.