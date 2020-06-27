Чубайс получил новое назначение

Вадим Карасев

Анатолий ЧубайсФото: Sergei Karpukhin / Reuters

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс получил новое назначение. Теперь он также является членом совета директоров АФК «Система», пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя совета директоров Андрея Дубовскова.

Помимо Чубайса, в совет директоров избраны президент АФК «Система» Владимир Чирахов и бывший замглавы правительства, министр экономики и министр здравоохранения Люксембурга Этьен Шнайдер.

В общей сложности в новом совете директоров будет 12 человек. Свои места сохранили основной бенефициар и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, зампредседателя совета директоров, бывший президент «Системы» Андрей Дубовсков, глава Segezha Group (лесопромышленной «дочки» компании) Михаил Шамолин и экс-председатель совета директоров МТС Рон Зоммер.

Также позиции сохранили бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, зампредседателя совета директоров «Системы» и профессор Высшей школы экономики Анна Белова, основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, экс-президент Армении Роберт Кочарян.