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Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"

Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"
Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу избрали новый состав совета директоров, новичком в котором стал глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс, сообщил заместитель председателя совета директоров АФК Андрей Дубовсков в ходе онлайн-трансляции собрания.

Акционеры увеличили численный состав совета директоров до 12 с 11 человек.

Впервые в совет директоров АФК также вошли бывший вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер и президент АФК "Система" Владимир Чирахов, который возглавил корпорацию в середине апреля.


Кроме того, в совет директоров переизбраны основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, экс-глава АФК "Система", заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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