Чубайс вошел в совет директоров АФК "Система"

Лидия Мартынова

Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу избрали новый состав совета директоров, новичком в котором стал глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс, сообщил заместитель председателя совета директоров АФК Андрей Дубовсков в ходе онлайн-трансляции собрания.

Акционеры увеличили численный состав совета директоров до 12 с 11 человек.

Впервые в совет директоров АФК также вошли бывший вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер и президент АФК "Система" Владимир Чирахов, который возглавил корпорацию в середине апреля.

Кроме того, в совет директоров переизбраны основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, экс-глава АФК "Система", заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.