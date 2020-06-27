Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях

Вадим Карасев

Фото: Issei Kato / Reuters

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней откажется от размещения рекламы во всех соцсетях в связи с бойкотом Facebook. Об этом говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси, передает РИА Новости.

«В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях», — заявил Куинси, добавив, что в течение 30 дней руководство компании пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее изменения.

Ранее аналогичное заявление относительно размещения рекламы в Facebook, Twitter и Instagram сделала компания Unilever. Отмечается, что такое решение было принято в связи с «поляризованной атмосферой» в США.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест в связи с отсутствием регулирования контента с ненавистническими высказываниями, расизмом и насилием.