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Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях

Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях
Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленному Facebook, говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси, опубликованном на сайте компании.

"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней", - заявил Куинси.

Глава Coca-Cola Company добавил, что в течение этого времени руководство компании пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее изменения.


"Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнеров среди социальных сетей", - заключил Куинси.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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