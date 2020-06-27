Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях

Лидия Мартынова

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company по меньшей мере на 30 дней приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленному Facebook, говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Куинси, опубликованном на сайте компании.

"В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней", - заявил Куинси.

Глава Coca-Cola Company добавил, что в течение этого времени руководство компании пересмотрит рекламную политику и определит, нужно ли вносить в нее изменения.

"Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности от наших партнеров среди социальных сетей", - заключил Куинси.