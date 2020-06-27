Для отдыха в санаториях больше не нужна справка об отсутствии COVID, но нужен другой документ

Анастасия Иванова

Ростуризму удалось убедить Роспотребнадзор в необходимости отмены справок об отсутствии коронавируса для приезжающих на санаторно-курортное лечение. Обременительный документ отменили. Однако одну обязательную справку для заселения в санатории оставили.

ПОЧЕМУ НАДО БЫЛО ОТМЕНЯТЬ СПРАВКУ О КОРОНАВИРУСЕ

Напомним, санатории первыми открыли туристический сезон в России: здравницам было разрешено заработать с 1 июня. Однако прием отдыхающих в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора был возможен только при предъявлении двух справок – об отсутствии «ковида» (за 48 часов до прибытия), об эпидокружении (за последние 14 дней) - и санаторно-курортной карты. У туристов в регионах возникли сложности с получением этих справок: не во всех городах можно сдать тесты на коронавирус, к тому же люди вынуждены нести дополнительные расходы (от 2000 до 3000 р. за тест). Не имея возможности пройти тестирование или не желая нести новые траты, многие туристы отменяли или переносили свои бронирования в санаториях. Например, загрузка краснодарских здравниц в первую неделю июня составила всего 9%.

По мере улучшения эпидемиологической обстановки в регионах, в частности, в Краснодарском крае, заработали гостиницы. Для заезда в отели туристам уже не надо предъявлять никаких документов. Таким образом, санатории и гостиницы оказались в неравном положении. В Ростуризме называли требования по справкам на коронавирус «избыточными». Глава ведомства Зарина Догузова в своих выступлениях неоднократно подчеркивала, что идут постоянные консультации с Роспотребнадзором о том, чтобы отменить все ограничения, мешающие санаторно-курортному комплексу работать, а туристам – комфортно планировать путешествия.

ПРИ ЗАЕЗДЕ В САНАТОРИЙ ПОТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ СПРАВКА ОБ ЭПИДОКРУЖЕНИИ

В итоге Роспотребнадзор отменил требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда», - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

При этом тест на коронавирус отдыхающим и персоналу будут проводить исходя из эпидемических показаний на основании предписаний территориальных отделений Роспотребнадзора.

МОЖНО ЗАСЕЛЯТЬСЯ В ОДИН НОМЕР НЕ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ

Произошло и еще несколько важных послаблений. Так, санаториям разрешено заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи.

Кроме того, маски в санаториях придется носить только в закрытых помещениях, где есть люди. Групповые процедуры проводить разрешается, но только с учетом социальной дистанции.

Согласно обновленной информации, санатории при организации питания отдыхающих должны ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора по работе кафе и ресторанов: в этом случае расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 м, но при этом не требуют сажать по одному человеку. Ранее санаториям рекомендовали доставлять еду в номер, питание в столовых и кафе допускалось с соблюдением социальной дистанции - не больше одного человека за стол (кроме членов одной семьи или тех, кто живет в одном номере). Кроме того, столы следовало ставить на расстоянии не менее 2 метров.

КАК БЫСТРО ВОССТАНОВИТСЯ СПРОС НА САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ

«Мы приветствуем решение Роспотребнадзора об отмене справок. Этот шаг позволит открыться большинству санаториев Краснодарского края, а туристам из разных регионов России - приехать на оздоровление на курорты Кубани, Ставрополья, Алтайского края», - заявил генеральный директор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов. По оценке эксперта, из-за жестких предписаний санитарных врачей, в том числе по требованию справок на отсутствие коронавируса, в крае не решились открыться около 60% здравниц.

Эксперты турбизнеса считают, что отмена справок на коронавирус позволит санаториям восстановить спрос на свои услуги. По оценке генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в Краснодарском крае загрузка большинства здравниц уже к середине июля может достичь 70-80%, по курортам КМВ это может произойти в августе-сентябре. К тому же отмена тестов на «ковид» позволит открыться тем объектов, которые взяли «паузу».

Требование о справке по эпидокружению для прибывающих г-н Ромашкин считает вполне реализуемым: этот документ выдается в районных поликлиниках бесплатно. Впрочем, не исключено, что не все туристы захотят идти за получением такой справки, так что часть аудитории будет дожидаться полной отмены всех ограничений по санаторному отдыху.

Кроме того, глава «Дельфина» считает, что в отличие от гостиничного сектора, где, напомним, туристам не нужны справки, спрос на здравницы будет восстанавливаться несколько медленнее, так как санаторный отдых дороже, чем размещение в гостиницах. «Санатории потеряли бюджетных туристов, которые отдыхали в начале сезона, в июне. Люди смотрят на цены в июле и уже не могут позволить себе санаторный отдых, так как из-за высокого сезона цены традиционно выше», - говорит Сергей Ромашкин.

Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, считает, что проблема восстановления работы санаторно-курортных организаций относительно решена только в 7 регионах, где сняты карантинные ограничения. В остальных субъектах РФ, в том числе в Центральной России и Сибири, сроки возобновления работы здравниц остаются неясными.

Кроме того, эксперт обращает внимание, что деятельность организаций санкура регулируется также приказом Минздрава РФ N198. И если в рекомендации Роспотребнадзора необходимые изменения внесены, то в документ Минздрава пока нет.