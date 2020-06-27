Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ефремов разъяснил свою политическую позицию

Ефремов разъяснил свою политическую позициюМихаил ЕфремовФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, разъяснил свою политическую позицию. Его слова передал защищающий интересы артиста адвокат Эльман Пашаев, передает «Московский комсомолец».

Как пояснил Пашаев, некоторые считают уголовное дело против Ефремова политическим, поэтому адвокат спросил у своего подзащитного о его политических взглядах. «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике», — ответил Ефремов. Он также назвал себя артистом и клоуном, подчеркнув, что это его работа.

По его словам, против президента России Владимира Путина он также не имеет ничего против. «Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — пояснил он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Винсент Буле: До краха Франции Сталин не думал присоединять Прибалтику
Винсент Буле: До краха Франции Сталин не думал присоединять Прибалтику
Ефремов разъяснил свою политическую позицию
Ефремов разъяснил свою политическую позицию
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех
На российском военном полигоне произошел пожар
На российском военном полигоне произошел пожар
Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%
Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%
Авиакомпания S7 восстановила работу системы регистрации на рейсы
Авиакомпания S7 восстановила работу системы регистрации на рейсы
Рубашку Путина выставили на «Авито»
Рубашку Путина выставили на «Авито»
Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Через тернии: как мировые кризисы меняли моду и что будет с трендами после коронавируса
Через тернии: как мировые кризисы меняли моду и что будет с трендами
В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения
Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

Адвокат раскрыл причину пьянства Ефремова перед смертельной аварией
У Ефремова случился сердечный приступ
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова