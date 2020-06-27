Ефремов разъяснил свою политическую позицию

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, разъяснил свою политическую позицию. Его слова передал защищающий интересы артиста адвокат Эльман Пашаев, передает «Московский комсомолец».

Как пояснил Пашаев, некоторые считают уголовное дело против Ефремова политическим, поэтому адвокат спросил у своего подзащитного о его политических взглядах. «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике», — ответил Ефремов. Он также назвал себя артистом и клоуном, подчеркнув, что это его работа.

По его словам, против президента России Владимира Путина он также не имеет ничего против. «Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — пояснил он.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.