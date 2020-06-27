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Евтушенков рассказал об интересе Amazon к российскому магазину Ozon

Евтушенков рассказал об интересе Amazon к российскому магазину Ozon
Американская Amazon, крупнейший в мире интернет-ритейлер, интересовалась участием в капитале российского интернет-магазина Ozon, главы компаний проводили встречу, рассказал журналистам основной владелец АФК "Система" (владеет около 43% Ozon) Владимир Евтушенков.

Ранее в АФК говорили, что рассматривают возможность привлечения инвесторов в Ozon и не исключали проведение IPO ритейлера. В октябре 2019 года Евтушенков говорил, что IPO интернет-ритейлера может пройти на Лондонской и Московской биржах в случае готовности компании.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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