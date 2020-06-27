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Фадеев сбросил 100 килограммов

Фадеев сбросил 100 килограммовМаксим ФадеевФото: @fadeevmaxim

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сбросил 100 килограммов и показал себя на фото. Снимок опубликован в его Instagram-аккаунте.

На фотографии Фадеев продемонстрировал, насколько велики стали его шорты. «Всем мир! Это мои шорты... Минус 100!» — написал он в посте, пообещав опубликовать свою методику похудения.

Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения! 🙏🏻✊

Фото опубликовано @fadeevmaxim

Подписчики продюсера в комментариях хвалили его за силу воли и характер. «Ох, ничего себе, вы кумир женщин», «Просто красавец... Быстрее, выше, сильнее! С Богом!», «Ого! Вот это результат! Надеюсь, ваша методика будет бесплатной и общедоступной!» — писали они.

В начале апреля Фадеев, сбросивший тогда 82 килограмма, поделился секретом экстренного похудения. Он посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, «приятно обжигающей горло, только не кипяток». «Вы даже не представляете, как вес будет уходить», — сказал продюсер.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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