Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фотография ребенка заставила людей поверить в призраков

Фотография ребенка заставила людей поверить в призраковФото: Reddit

Пользователь Reddit FizzyDrink113 выложил фотографию своего ребенка, которая заставила юзеров поверить в призраков. Их испугала одна деталь в отражении мальчика в зеркальной поверхности телевизора.

На самом снимке сын автора поста стоит с закрытыми глазами, однако в отражении они открыты. Сам FizzyDrink113 написал: «Это может случиться, когда человек моргает быстрее, чем срабатывает затвор камеры».

Комментаторы не поверили такому объяснению отца ребенка и предположили, что в их доме на самом деле обитают призраки. Один из них также добавил, что в зеркале открыт портал в другое измерение. Некоторые также сошлись на том, что мальчик на самом деле вампир или путешественник во времени.

Ранее в июне пользователи Reddit обсудили странности, которые были приняты в их семьях и которые в детстве они считали нормой. Один из них вспомнил, что его родители готовили умерших питомцев, что сейчас юзер считает безумием.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за
"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на Восточном до 2023 года
"Роскосмос" не успеет достроить инфраструктуру для "Ангары" на
«Перемога» украинского МИДа — Facebook «переименовал» Киев
«Перемога» украинского МИДа — Facebook «переименовал» Киев
Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия»
Стало известно имя американского полицейского с татуировкой «Россия»
Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Кузнецова оценила значение поправок в Конституцию о детях
Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям
Игорь Бутман: пандемия даст новый импульс креативным индустриям
В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за пандемии
В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за
Фотография ребенка заставила людей поверить в призраков
Фотография ребенка заставила людей поверить в призраков
От скромных платьев до виртуальной одежды: какими будут главные тренды выпускного в эпоху коронавируса
От скромных платьев до виртуальной одежды: какими будут главные
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились
В сети узнали о двух различных способах мыть посуду и удивились

Еще по теме

Дети выросли и поведали о считавшихся нормой странностях в семье
Выросшие дети рассказали о самых серьезных взрослых проблемах
Фото: младенец удивительно похож на комика Дэнни Де Вито
Модель назвали кентавром и высмеяли за неестественно короткие пальцы