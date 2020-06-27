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Фронтмен Muse Мэттью Беллами представил три новые версии "Unintended"

Фронтмен Muse Мэттью Беллами представил три новые версии "Unintended"
Фронтмен британской рок-группы Muse гитарист, клавишник и вокалист Мэттью Беллами представил в Сети три новые версии песни "Unintended" из альбома Showbiz (1999 год).

Одна из них — акустическая, другая — инструментальная (ее музыкант назвал "Unintended". [Piano Lullaby]") и третья — интерпретация фортепианной части, созданная с помощью искусственного интеллекта, о чем рокер рассказал в инстаграме.


разместил в Сети песню "Tomorrow’s world", созданную на самоизоляции. В записи трек принял участие симфонический оркестр.

"Эта песня отражает мое настроение и чувства, пока я нахожусь в замкнутом пространстве. Но зато мне еще раз напомнили о том, что действительно важно в жизни. Благодаря этому я обнаружил в себе оптимизм и надежду на будущее", — прокомментировал тогда Беллами.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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