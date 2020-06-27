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Гастроэнтеролог разобрал популярные мифы о чае

Гастроэнтеролог разобрал популярные мифы о чае

Многие люди, следящие за своим здоровьем, сейчас с опасением относятся к чаю, поскольку то и дело появляется достаточно много сообщений о его вреде. Распространенные мифы об этом напитке разобрал гастроэнтеролог Алексей Парамонов, отвечая на вопросы «АиФ».

По словам врача, чай можно пить с молоком – это не скажется отрицательно на пищеварении. Белки молока, если и свяжутся с танинами, потом вместе с ними же и отлично переварятся. Риск расстройства кишечника существует у людей с непереносимостью лактозы, но только, если молока будет добавлено слишком много.

Успокоил Алексей Парамонов и гипертоников. В чае действительно может быть столько же кофеина, как и в кофе. Но исследования ученых доказали, что влияние кофеина на давление преувеличено. Кофе и чай не ухудшают течение гипертонии и сердечных болезней, а, наоборот, могут оказать положительное влияние на сердце и сосуды.

Разбирая лечебные свойства каркаде, доктор подтвердил, что этот напиток способен снижать высокое давление при гипертонии. А вот чудодейственные свойства ромашкового чая снимать воспаление желудочно-кишечного тракта и устранять метеоризм, по мнению Парамонова, сильно преувеличены. Хотя запивать таблетки чаем из ромашки при депрессии медик разрешил.

С осторожностью посоветовал врач употреблять черный чай с сахаром для улучшения работы мозга. Это действительно простой «энергетик», но злоупотреблять им не стоит из-за риска заработать диабет и набрать лишний вес.

Ученый также рассказал о проводимых зарубежными коллегами исследованиях иван-чая. Есть неподтвержденные данные о пользе этого растения для предстательной железы. Экстракт кипрея замедляет развитие патогенных бактерий, подобно некоторым антибиотикам.

Наконец, врач развеял расхожее утверждение о том, что чай с мятой плохо влияет на мужскую потенцию. Алексей Парамонов назвал это новостью для урологов и заявил, что никакого полового бессилия мятный чай не вызывает.

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По материалам: u-f.ru

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