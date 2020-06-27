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Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди

Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что за 100 дней пребывания ее на должности не осужден ни один топ-чиновник или политик, но заверила, что работа в этом направлении продолжается.

"Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди. За весну, которая стала символической порой наказаний, 4,4 тысячи человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, семь - уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций", - сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.

# В мире
По материалам: ria.ru

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